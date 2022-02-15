Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyündeki trafik uygulamasında K.Y'nin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen K.Y'ye 4 bin 724 lira ceza uygulandı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title