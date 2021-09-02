Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Babaeski ilçesi Sinanlı beldesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında S.U.'ya ait otomobil durduruldu. Yapılan sorgulamada Covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken S.U.'nun, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan S.U.'ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı