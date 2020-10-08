Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı

Gümüşhane'de karantina kuralını ihlal ederek hastanedeki eşinin yanına gitmeye çalışan kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Gümüşhane'de karantina kuralını ihlal ederek hastanedeki eşinin yanına gitmeye çalışan kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Akçakale Mahallesi uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, Y.Ç.'nin (45) kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler, kimlik sorgulamasında Y.Ç'nin, 13 Ekim'e kadar ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Uygulama noktasında gözetim altına alınan ve 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Y.Ç, 112 Acil Servis ekibinin nezaretinde karantinadakiler için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na götürüldü.

Y.Ç.'nin, Bayburt'taki ikametgahından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedavi gören eşinin yanına gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara