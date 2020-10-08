Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı

08.10.2020 19:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:36
Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı

Gümüşhane'de karantina kuralını ihlal ederek hastanedeki eşinin yanına gitmeye çalışan kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Gümüşhane'de karantina kuralını ihlal ederek hastanedeki eşinin yanına gitmeye çalışan kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Akçakale Mahallesi uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, Y.Ç.'nin (45) kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler, kimlik sorgulamasında Y.Ç'nin, 13 Ekim'e kadar ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Uygulama noktasında gözetim altına alınan ve 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Y.Ç, 112 Acil Servis ekibinin nezaretinde karantinadakiler için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na götürüldü.

Y.Ç.'nin, Bayburt'taki ikametgahından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedavi gören eşinin yanına gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Esra Erol Seda Sayan
Spor Babel Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 19:36:44. #1.14#
title