Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı
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Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken bir kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken bir kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Topçuköy köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan R.Eç'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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