Karantinada olması gereken kişi gezerken trafikte yakalandı
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Karantinada olması gereken kişi gezerken trafikte yakalandı

Karantinada olması gereken kişi gezerken trafikte yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi arabasıyla trafikte gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi arabasıyla trafikte gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyü yakınlarından İl jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında B.G isimli şahısın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından tespit edilen B.G karantina kurallarına ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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