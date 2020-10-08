Karantinada olması gereken kadın işyerinde çalışırken yakalandı
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Karantinada olması gereken kadın işyerinde çalışırken yakalandı

08.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:03
Karantinada olması gereken kadın işyerinde çalışırken yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs denetimine çıkan kaymakamlık ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan birisi ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan bir kadını işyerinde çalışırken buldular.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs denetimine çıkan kaymakamlık ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan birisi ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan bir kadını işyerinde çalışırken buldular. Pandemi kurallarını ihlal ettiği için idari para cezası uygulanan kadın kalan karantina süresini tamamlaması için ambulansla Çorum'daki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün korona virüs denetimine çıkan kaymakamlık denetim ekipleri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir işyerinde yaptıkları denetimler esnasında işyeri çalışanlarından D.Ö. adlı kadının karantinada bulunması gerektiğini belirledi. Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğu öğrenilmesi üzerine evinde 14 gün karantinaya alınan D.Ö.'nün karantina süresi dolmadan işyerinde çalışmaya devam ettiğini belirleyen denetim ekibi, 3.150 lira idari para cezası uyguladıktan D.Ö. adlı kadını kalan karantina süresini tamamlaması için ambulansla Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca yurduna gönderdiler.

Kaymakamlık denetim ekibinin, pandemi kurallarını ihlal eden D.Ö. hakkında ayrıca cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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