Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı

Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı Genç kız, basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz" diye çıkıştı Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla uygulamalarını sıklaştıran polis, karantinada olması gereken genç kızı yolculuk yaparken yakaladı.

Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı

Genç kız, basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz" diye çıkıştı

KARS - Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla uygulamalarını sıklaştıran polis, karantinada olması gereken genç kızı yolculuk yaparken yakaladı. Basın mensuplarına 'Ne çekiyorsunuz' diye çıkışan genç kız karantina süresini geçirmek üzere yurda götürüldü.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski Erzurum yolu kavşağında uygulama yaptı. Araçların tek tek kontrol edildiği uygulamada polis, bir araçta yolculuk yapan A.E. isimli genç kızın karantinada olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araçtan indirilen A.E. polise direndi. Çekim yapan basın mensuplarına da 'Ne çekiyorsunuz' diyerek çıkışan A.E., zaman zaman polise de çıkıştı. İstanbul'dan Kars'a bir hafta önce geldiğini ileri süren genç kız güvenli alana alınarak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra genç kızı filyasyon ekibinin aracına alarak Nuri Paşa Yurdu'na götürdü. Genç kız hakkında yasal işlem de yapılırken, polis ekiplerinin yol uygulamaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu