Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
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Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyü yakılarında jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sırasında L.G. ve R.T'ye ait otomobiller durduruldu. Yapılan sorgulamada ekipler L.G. ve R.T'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekiplerce L.G. ve R.T'ye karantina kurallarına ihlal etmekten kişi başı 4 bin 724 lira ceza uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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