Karantinada olan köye ilaç ve erzaklar dışarıdan getiriliyor Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Dün akşam saatlerinde başlayan karantina uygulamasında köyün giriş ve çıkışını tutan jandarma ekipleri vatandaşların geçişlerine izin vermezken, köye ilaç ve erzaklar dışarıdan getiriliyor.

Çanakkale'de bazı vatandaşların korona virüsü testi sonuçlarının pozitif çıktığı Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü dün akşam karantina altına alındı. Köyün giriş ve çıkışlarına barikat kuran jandarma ekipleri, vatandaşların geçişlerine izin vermiyor. Çan ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan vatandaşlar, yakınlarını arayarak ilaç, erzak, hayvan yemi ve diğer ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Köyün girişine gelen vatandaşlar, maske ve eldivenlerini takarak, getirdikleri erzak ve gıdaları yakınlarına teslim ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile karantina 14 gün sürecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA