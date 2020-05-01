Karantinada olan binlerce kişi evdeki saç kesimini sosyal medyadan paylaşıyor

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin karantina uygulaması 140'tan fazla ülkede sürerken, dünyayı içine kapatmaya devam ediyor.

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Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin karantina uygulaması 140'tan fazla ülkede sürerken, dünyayı içine kapatmaya devam ediyor. Bir çok ülkeden evde kalan ve dışarıya çıkamayan kişi, yaşadıkları kötü saç kesimlerini sosyal medyadan paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. 140'tan fazla ülkede sosya izolasyon nedeniyle kuaföre gidemeyen binlerce kişi evinde traş olmaya başlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir çok kişi o anları sosyal medya üzerinden 'karantina saç kesimi' olarak resim ve video paylaştı. Kötü ve hatalı saç kesimleri ise sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

ROCK YILDIZI BRUCE SPRINGSTEEN, EVDE SAÇ KESİMİNDEN TAM NOT ALDI

Evde saç kesen kişiler arasına ünlüler de katıldı. Dünyaca ünlü rock yıldızı Bruce Springsteen, evde saç kesimini başarıyla yapan isimler arasında yeraldı. Saç kesim fotoğrafını yayınlayan ünlü rock yıldızı, sosyal medya kullanıcılarından ve hayranlarından tam not aldı.

- İngiltere

Kaynak: DHA