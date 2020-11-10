Karantinada olan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu
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Karantinada olan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu

10.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:46
Karantinada olan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinada bulunan Naibe Hüseyinova'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada Hüseyinova evde ölü bulundu. Hüseyinova'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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