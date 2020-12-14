Karantinada olan ailelerin ihtiyaçları 'Alo Evlat' ekipleri tarafından karşılanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, vatandaşa 7/24 hizmet vererek Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, vatandaşa 7/24 hizmet vererek Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kartepe Belediyesi'ne bağlı kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, ilçe genelinde özellikle korona virüs sebebi ile karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçe genelinde Kartepelilerin ilaç, alışveriş, muayene gibi bir çok ihtiyacını gideriyor. Özellikle Covid-19 salgını dolayısıyla karantina altında olan ailelere Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri destek veriyor.

Kartepe genelinde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam edilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 genelgelerinin taviz verilmeden uygulandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Alo Evlat Sağlık Kulübümüzün çalışmaları herkesin taktirini kazanmıştır. Ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgının başlamasından bu yana özveriyle hizmet veren ekip arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı