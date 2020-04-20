Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi
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Balıkesir, Karantina

Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi

Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi Balıkesir'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 276 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

20.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:55
Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi

Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi

BALIKESİR - Balıkesir'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 276 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC ve dünyanın farklı ülkelerinden getirilerek Balıkesir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan 276 kişi, 14 günlük karanti süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurduna yerleştirilen 276 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları bugün, polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, tahliye eden vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Karantina sürecini tamamlayan 276 vatandaşımızı bugün itibariyle memleketlerine uğurluyoruz. Ümit ediyorum ki buradan memnun kalmışlardır. Onlar için hizmet ettik. Bu çalışmalarımıza destek olan İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, Kızılay Şube Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, Afad Müdürlüğüne ve burada mesailerini harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan karantina sürecinde hiç bir sıkıntı yaşamadan tahliye olduklarını söyleyen vatandaşlar ise Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yetkililere teşekkür etti.

Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA

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