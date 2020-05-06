Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek
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Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek

Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek
06.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:37

Suudi Arabistan'dan getirildiği Mersin'de gözlem altında tutulduğu yurtta kalan Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya karar verdi.

Suudi Arabistan'dan getirildiği Mersin'de gözlem altında tutulduğu yurtta kalan Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya karar verdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, berberlik yapan 44 yaşındaki Gökmen Aşkaroğlu Türkiye'ye döndüğünde 14 günlük karantina sürecini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdunda geçirdi.

Aşkaroğlu, kendisine gösterilen ilgi üzerine odasını kullandığı 3 kız öğrenciye burs verme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşkaroğlu, "Yurt dışından getirip, bizlere her konuda destek olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Karantina süreci boyunca bizlerle her konuda ilgilenen yurt idaresine, temizlik, güvenlik ve sağlık personeline de şükranlarımı sunuyorum. Yemek, bakım, temizlik konularında hiçbir eksiğimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Aşkaroğlu, kendisinin de iki kızı olduğunu belirterek, "Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim, çünkü ben de bir babayım." diye konuştu.

Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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