Karantinada nasıl para kazanılır? Borsa uzmanları 'Evde kalın hisseleri' için ne diyor? | Covid-19

Karantinada nasıl para kazanılır? Borsa uzmanları ‘Evde kalın hisseleri' için ne diyor?"Zoom, yılın başından bu yana yüzde 106 büyüme gösterdi. Microsoft ve Amazon rekorlar kırdı"

Covid-19 salgını nedeniyle dünya bugüne kadar yakın zamanda benzeri görülmemiş günlerden geçiyor. Bir çok ülkede halk virüsten korunmak için evde kalıyor. Okullar ve iş yerleri kapalı. Peki, bu ortamda nasıl para kazanılır? Borsa analistlerine göre salgın, yatırım ortamını sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip.

Market Trader Academy'nin eş kurucusu Amro Zakaria Abdu'ya göre "Finans dünyası ve ekonomi arasındaki fark daha da belirgin hale gelecek. Bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor ancak öyle değiller". Amro Zakaria salgınla birlikte "zengin ile yoksul arasındaki farkın da daha net görülür hale geleceğini" düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle