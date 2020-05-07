Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler (2)
07.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:32
'SOSYAL MESAFE İHLALİ'NDEN CEZABolu'da, Dubai'den getirildikten sonra karantina için kaldıkları yurtta sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kadına, götürüldükleri polis merkezinde 392'şer liralık para cezası uygulandı.
'SOSYAL MESAFE İHLALİ'NDEN CEZA
Bolu'da, Dubai'den getirildikten sonra karantina için kaldıkları yurtta sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kadına, götürüldükleri polis merkezinde 392'şer liralık para cezası uygulandı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan kadınlar, işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.
Kaynak: DHA