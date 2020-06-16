Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi.

Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler
16.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:39

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi. Balkonlara çıkan vatandaşlar şarkılar eşliğinde oynadı.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlara moral vermek için konser düzenledi. Belediyenin üstü açık olan 'moral otobüsü' yurdun önüne gelirken, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar oynayarak eğlendi. Bazı kişiler ise cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak canlı yayın yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı konuşmada, "Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız. Bugün sizleri bir nebze de olsa eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Yasmin Erbil Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:00:01. #1.15#
title