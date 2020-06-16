Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi. Balkonlara çıkan vatandaşlar şarkılar eşliğinde oynadı.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlara moral vermek için konser düzenledi. Belediyenin üstü açık olan 'moral otobüsü' yurdun önüne gelirken, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar oynayarak eğlendi. Bazı kişiler ise cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak canlı yayın yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık , Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı konuşmada, "Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız. Bugün sizleri bir nebze de olsa eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: DHA