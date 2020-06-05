Karantinada kaldığı yurttan ayrılırken öğrencilere harçlık ve mektup bıraktı Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirilen vatandaşın, buradan ayrılırken öğrencilere harçlık ve mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirilen vatandaşın, buradan ayrılırken öğrencilere harçlık ve mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Sanem Karagöz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından eşyalarını almak için geldiği, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'ndaki odasında dolapta mektup ve paranın yer aldığı zarf buldu.

Mektupta, "Değerli öğrenciler, Irak Basra'dan ülkemize gelip yurdunuzda misafir olduk. Bu geçen süre içerisinde bol bol temizlik yaptık. Kimin olduğunu bilmiyorum ama birtakım eşyalar buldum. Kemer, makyaj malzemesi, toka ve kaloriferin arasında kulaklık... Bu eşyalarınızı el yıkama lavabosu kapağını açınca elinizi üste atın, oradan alırsınız. Sizden ricam bunları alınca beni bilgilendirin." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca zarfın üzerine de vatandaş, "Bir miktar para bıraktım. İyi günlerde harcayın. Sizlere başarılar diliyorum." notunu yazdı.

Karagöz, dolabında bulduğu zarfı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Afyonkarahisar Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'ndaki odamda karantina sürecini tamamlayan kişinin bıraktığı not ve bir miktar para. Hala iyi insanlar var." ifadelerini kullandı.

Öğrencinin, zarftan çıkan parayı, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladığı öğrenildi.

Kaynak: AA