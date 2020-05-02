Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi
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Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi
02.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:19

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi Korona Virüs Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilerek Düzce'de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

DÜZCE - Korona Virüs Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilerek Düzce'de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.

Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilen 458 Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Raziye Begüm Sultan ve Nejla Pekolcay Yurdu'nda karantinaya alındı. Her iki yurtta da 1 mayıs doğum günü olan 2'şer kişi için AFAD ekipler doğum günü sürprizi hazırladı. Tulum ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak vatandaşların kapılarını çaldı. Karşısında pastalı görevlilere gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, mumları üfleyerek görevlilere teşekkür etti.

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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