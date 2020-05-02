Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilerek Düzce'de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.

Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilerek Düzce'de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.

Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilen 458 Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Raziye Begüm Sultan ve Nejla Pekolcay Yurdu'nda karantinaya alındı. Her iki yurtta da 1 mayıs doğum günü olan 2'şer kişi için AFAD ekipler doğum günü sürprizi hazırladı. Tulum ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak vatandaşların kapılarını çaldı. Karşısında pastalı görevlilere gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, mumları üfleyerek görevlilere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA