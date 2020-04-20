Karantinada kalanlar için moral etkinliği düzenlendi Kayseri'de yurt dışından gelerek 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.

Kayseri'de yurt dışından gelerek 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.

Kayseri Melikgazi Yurdu'nda karantina altında bulunan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi. Yurttaki görevliler giydikleri koruyucu giysiler ve ellerindeki bayraklarla 'Ölürüm Türkiyem' türküsü eşliğinde yurt bahçesinde dolaşırken, karantina altında bulunan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla pencereden türküye eşlik etti.

Karantina altında bulunan vatandaşların tüm ihtiyacı karşılanan yurtta, morallerin de yüksek tutulması için çaba sarf ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA