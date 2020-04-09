Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış
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Zonguldak, Kızılay, Kozlu, Güncel

Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderilen bir tır şoförü, odadan ayrılırken bir mektup ve 50 lira bıraktı.

09.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderilen bir tır şoförü, odadan ayrılırken bir mektup ve 50 lira bıraktı.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a geldikten sonra ilçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan bazı tır şoförleri, sunulan hizmet ve imkanlardan ötürü emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek gönderdi.

Bir tır şoförü ise odada kullandığı malzemeler için yurttan ayrılırken odada bir mektup ve 50 lira bıraktı.

Odayı dezenfekte eden görevliler tarafından bulunan mektupta tır şoförü, şu ifadeleri kullandı:

"22 Mart 2020 Pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün koronavirüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin. Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten inşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

Yurttaki temizlik görevlileri, buldukları mektup dolayısıyla duygulandıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemiyle gelen tır şoförleri yurtta ağırladıklarını belirterek, "Yurtta kaldıkları süre içerisinde memnun olduklarını ve iyi karşılandıklarını belirtmişler. Bunlar bizi duygulandırdı. Kardeşimiz kimse kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Tır şoförlerinden birinin ise çiçek yaptırarak yurtta görev yapan gönüllülere gönderdiğini anlatan Ergenç, şunları kaydetti:

"O kardeşimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını anlatmış. Tır şoförlerimiz yurda geç saatlerde yani akşam yemeğinden sonra gelmişti. Bir arkadaşımız sanırım acıkmış ve kaldığı odadaki dolabı karıştırmış. Dolabın içerisindeki malzemeleri kullanmış. Sağ olsun odasında kaldığı kişinin öğrenci olduğunu bildiği için kullandığı malzemeler için 50 lira bırakmış. Bu virüsten kurtulduktan sonra o öğrenci kardeşimizi bulup mektupla birlikte 50 lirayı onun dolabının içerisine koyacağız ve aynı yerine bırakacağız. Ona da sürpriz olacak inşallah."

Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış

Kaynak: AA

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