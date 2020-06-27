Karantinada kalan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
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Karantinada kalan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı

Karantinada kalan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Karantinada kalan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
27.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:04

Karantinada kalan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'da sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bozdoğan, belediye tesislerindeki giriş ve çıkışları kapatılan konukevinde karantinaya alındı.

Bozdoğan, 3 gün önce özel hastaneye giderek tomografi çektirdi. Tomografi sonuçlarının temiz olduğunu duyuran Bozdoğan, karantinada kalmaya devam etti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Bozdoğan, ikinci kez Kovid-19 testi yaptırdı.

İkinci testin sonucunun negatif olduğunu ve koronavirüsü yendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran Bozdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, bugün Mersin Şehir Hastanesinde yapılan ikinci Kovid-19 testlerim negatif çıkmış olup artık 'virüs yükü' kalmamıştır. Koronavirüs karantina sürecimin devam etmesinden ötürü karantina teamüllerine uygun olarak, süreci istirahat ederek tamamlayacağım. Koronavirüsün tüm evrelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadan tedaviyi sürdürmem, sürecin doğru şekilde noktalanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Daha güzel günlerde görüşmek üzere selamlarım."

Kaynak: AA

Manşet

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