Karantinada iftar programı
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Karantinada iftar programı

Karantinada iftar programı
01.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:43

Sivas'ta KYK yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlar için iftar programı düzenlendiYeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı Sivas'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci...

Sivas'ta KYK yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlar için iftar programı düzenlendi

Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı Sivas'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na karantina altına alındı. Bu kapsamda Ramazan ayı olması dolayısıyla yurtta kalan vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Yurt bahçesine kurulan sahne ile Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı sohbet düzenledi. İlahilerin söylendiği programda yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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