Karantinada doğum gününü böyle kutladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantinada doğum gününü böyle kutladılar - Haber
Karantina, Sivas

Karantinada doğum gününü böyle kutladılar

Karantinada doğum gününü böyle kutladılar Sivas'ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuğba Mine Akkoca'ya karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı Sivas'ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuba...

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:27
Karantinada doğum gününü böyle kutladılar

Karantinada doğum gününü böyle kutladılar

Sivas'ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuğba Mine Akkoca'ya karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı

SİVAS - Sivas'ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuba Mine Akkoca'ya karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrenciler başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirilen öğrencilerden biri olan Tuba Mine Akkoca'nın doğum günü olması sebebiyle karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Akkoca'ya mesaj atarak odanın dışına çıkmasını isteyen arkadaşları, Akkoca'ya kek ikram ederek doğum günün kutlu olsun şarkısını söylediler.Doğum günü pastası yerine kek sürpriziyle karşılaşan Akkoca, şaşkınlığını gizleyemezken mutluluk yaşadı.

"Doğum günümün böyle geçeceğini asla hayal edemezdim"

Tuba Mine Akkoca, doğum gününün böyle geçeceğini asla hayal edemeyeceğini belirterek, "Bugün benim doğum günüm. En başlarda doğum gününü karantinada ailemden, arkadaşlarımdan uzak geçireceğim diye üzülüyordum. Ama burada bana ailemin ve arkadaşlarımın eksikliğini asla hissettirmediler. Burada ki personeller bizim ailemiz ev arkadaşlarımız oldu. Koridorlardan bir birimizi alkışlıyoruz. Yemek geldiğimizde personelimizi alkışlıyoruz. Burada vaktimizin güzel geçirmemizin tek çaresi moralimizi yüksek tutmak. Bugünde benim doğum günüm olmasıyla kapımın önüne kek bırakmışlar. Mesaj atarak bana kapıya çıkmamı söylediler. Beni alkışladılar ve doğum günün kutlu olsun şarkılarını söylediler. Bu çok değişik bir his, aynı zamanda çok güzel bir his. Doğum günümün böyle geçeceğini asla hayal edemezdim.Uyandığımdan personellerimiz kapıda bize yemek ikramında bulunuyorlardı ve ikram da Sivas köftesi yaprak sarması içli köfte mantılar her şey var. Hiç unutamayacağım bir doğum günü geçiriyorum gerçekten" dedi.

Karantinada doğum gününü böyle kutladılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karantinada doğum gününü böyle kutladılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haber
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Pınar Deniz Simge Sağın Dilan Çıtak
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Karantinada doğum gününü böyle kutladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 18:58:38. #1.15#
title