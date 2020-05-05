Karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiler
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Karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiler

Karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiler
05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:22

Yurt dışından gelerek Manisa'daki yurtlarda misafir edilen vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolarken, vatandaşlar memleketlerine uğurlandı.

Yurt dışından gelerek Manisa'daki yurtlarda misafir edilen vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolarken, vatandaşlar memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar kendilerini karantinada değil tatildeymiş gibi hissettiklerini belirtti.

Ukrayna'dan gelen 298 Türk vatandaşının Manisa Muradiye Kız Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreleri sona erdi. 298 Türk vatandaşı son sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından AFAD ekiplerinin koordinesinde otobüsler ile ikametlerinin bulunduğu illere uğurlandı.

14 gün boyunca çok güzel ağırlandıklarını ve kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getiren vatandaşlar gördükleri ilgi karşısında ülkeye dönmüş olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Kendilerini karantinada değil tatilde gibi hissettiklerini belirten vatandaşlar sunulan hizmet nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, KYK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili personellere teşekkürlerini iletti. Ülkeye gelmeden önce 14 günlük karantina sürecinin nasıl geçeceğini kara kara düşündüklerini kaydeden vatandaşlar gördükleri yakın ilgi karşısında değil 14 gün bir ay bile kalabileceklerini belirtti. Yurt dışındaki sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yanına bile yanaşamayacağını kaydeden vatandaşlar, Manisa'dan ayrılmak üzere otobüslerine binerek el sallayarak Manisa'ya veda etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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