Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

01.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 01:59
Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 24: 00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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