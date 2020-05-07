Karantinada bulunan 3 yaşındaki Elif Naz'a sürpriz doğum günü

Katar'dan Türkiye'ye getirilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan 3 yaşındaki Elif Naz'a kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Katar'dan Türkiye'ye getirilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan 3 yaşındaki Elif Naz'a kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Katar'da bulunan 162 Türk vatandaşı, ülkeye getirilerek Çankırı'da bulunan Sabiha Anne Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Karantina altına alınanlar arasında bulunan Mustafa-Yeliz çiftinin 3 yaşındaki kızı Elif Naz Pak'ın doğum günü olduğunu öğrenen ekipler bir kutlama programı düzenledi. Yurtta bulunan 3 yaşındaki Elif Naz'a Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırladıkları doğum günü pastaları ile Pak ailesinin kaldığı odanın kapısını çaldı ve kızlarının doğum günlerini kutladı. Elif Naz Pak, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı. Elif Naz, pastanın üzerindeki mumları alkışlar içinde üflerken, ailesi de görevlilere nazik davranışlarından ötürü teşekkür etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA