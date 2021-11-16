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Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs testi pozitif olduğu için karantinada bulunan genç baca temizlerken çatıdan düşerek ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs testi pozitif olduğu için karantinada bulunan genç baca temizlerken çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Huzur Mahallesi Akasya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun T. evinin çatısına çıkarak baca temizliği yapmaya başladı. O sırada dengesini kaybeden genç, yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede yaralı gencin, korona virüs testinin pozitif olmasından dolayı karantinada olduğu ortaya çıktı. Testinin pozitif olduğunu öğrenen sağlık ekipleri önlemlerini aldıktan sonra hastanede müdahalesini yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

Karantinada baca temizlerken çatıdan düştü, ağır yaralandı

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