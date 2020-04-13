Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın - Haber
Salih Doğan, Koronavirüs, Karantina, Sağlık

Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın

İlerleyen yaş ile birlikte daha fazla görülen eklem ağrısı, kireçlenme, kas ve omurga ağrılarının karantina sürecinde 3 katı artış gösterebileceğini ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan, evde yapılacak egzersizlerle bu ağrıların azaltılabileceğini belirtti.

13.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:38
Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın

İlerleyen yaş ile birlikte daha fazla görülen eklem ağrısı, kireçlenme, kas ve omurga ağrılarının karantina sürecinde 3 katı artış gösterebileceğini ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan, evde yapılacak egzersizlerle bu ağrıların azaltılabileceğini belirtti. Doğan, evde kolaylıkla yapılacak egzersizleri anlattı.

Koronavirüsle birlikte hareketsiz yaşam daha da arttı. Dolayısıyla bu hareketsiz kalma durumu insanlarda kas ve iskelet problemlerine yol açmaya başladı. Evde kalınan bu dönemde kardiyovasküler sistem problemleri yaşanabileceğini ve akciğerde birtakım ağrıların olabileceğini hatırlatan İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan, "Yaş ile birlikte eklem ağrıları, kireçlenmeleri, buna bağlı olarak kas ve omurga ağrıları görülebilir. Karantina sürecinde bunlar 3 katı artış gösterebilir. Bu dönemde kaslarda kısalma ve zayıflamalar yaşanabilir. Omurgamız hareket için yaratılmıştır. Oturmak, dinlenmek ya da yatmak için değil. Şu an maalesef insanlar evlerinde hareketsiz kalıyorlar. Bu da beraberinde eklem sorunlarını getiriyor. Eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi problemleri kaslarda kısalığa yol açabiliyor. Aynı zamanda dolaşım sistemi problemleri de yaşanabiliyor. Hipertansiyon ve kalp problemleri görülebiliyor. Eklem ve kas ağrılarının evde yapılacak egzersizler ile hafifletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"HAREKETSİZLİK AĞRILARI İLE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI KARIŞMASIN"

Sırt, göğüs ağrıları, sürekli teknolojik cihazlarla uğraşmak nedeniyle boyun ve baş ağrılarının görülebileceğini anlatan Öğr. Gör. Salih Doğan, "Omuz, dirsek ve el bileği ağrıları görülebilir. Bunun temel nedeni de hareketsizlik. Günlük yaşamdaki birçok aktivitenizi şu an yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemi koronavirüs sonrası döneme de hazırlık olarak görmelisiniz. Omurganızı karantina sonrasına hazırlamalısınız. Evde kaldığınız dönemde egzersizlerinizi rutin olarak gerçekleştirmelisiniz. Mesela koronavirüs belirtileri arasında da eklem, sırt ve göğüs ağrısı yer alıyor. Bu akciğerde tutulum gösteren bir hastalık olduğundan bu bölgelere yansıyan ağrılara yol açabiliyor. Şu an hareketsizlik kaynaklı oluşan ağrılarımızı da koronavirüs belirtisi gibi görerek ekstra stres yaşıyoruz. Bu nedenle egzersizlerle bu belirtileri kaldırın" uyarısında bulundu.

EVDE YAPILACAK BASİT EGZERSİZLERDEN BAZILARI

Günde 20 dakikayı ayırarak yapılacak egzersizlerin vücuda iyi geleceğini anlatan Öğr. Gör. Salih Doğan, evde yapılabilecek basit egzersizleri şöyle sıraladı:

"5 dakika ısınma 10 dakika egzersiz 5 dakika da soğuma şeklinde egzersizi tamamlayın. Egzersiz öncesi ve sonrasında evin iyice havalandırılması gerekiyor. Kişinin egzersiz sırasında iyi bir oksijen alabiliyor olması önemli. Egzersizin temel amacı dokuların iyi beslenmesi, kanlanması ve oksijenin bütün dokulara rahatça ulaşıp sağlıklı bir fizyolojiye sahip olmasını sağlamaktır. Günde 3-5 kere evi havalandırmakta fayda var. Birinci egzersizde, kişi önce sırt üstü uzanmalı. Önce tek dizini iki eliyle kendine doğru çekip bırakmalı. Bunu 10 tekrar şeklinde bir bacağı 5 saniye tutup bırakarak yapmalı. Ardından iki dizinizi de çekmelisiniz. Burada da 5 saniye 10 tekrar halinde. Germelerden sonra kişi bacağını dümdüz uzatmalı. Bir çarşaf ya da sağlam bir ip yardımıyla bacağınızı düz şekilde kaldırıp 5 saniye yukarda tutmalısınız, 10 tekrar yapılabilir. Sırtüstü pozisyonda dizler bükülü halde kişi ellerini bel boşluğuna yerleştiriyor.  Yine sırtüstü eller yerde kalça ve sırtı kasarak kalçayı yukarıya kaldırıyor. 5 saniye yukarda tutup tekrar indiriyor 10 tekrar şeklinde yapılıyor.  Yaşlılarda yaşanan omuz ve sırt ağrılarını engellemek için kişi sandalyede oturmalı. Elinde top ya da küçük bir obje olmalı. Bunu aşağıya eğilip çapraz şekilde yukarı kaldırmalı. Omurga kasları sağlıklı şekilde çalışıyor.  Son olarak oturur pozisyonda bacak arasına alınacak bir top sıkıp gevşetilmeli. Bunu 10 tekrar yapabilir."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haber
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haber
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kim Kardashian Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:46:36. #1.14#
title