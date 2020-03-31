Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek
Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek Yurtlarda karantinada olanların süresi bugün doluyor Karantinadakilerin yakınları yurda geldi Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14'üncü günlerine uyandı.
Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek
Yurtlarda karantinada olanların süresi bugün doluyor
Karantinadakilerin yakınları yurda geldi
İSTANBUL - Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14'üncü günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların kendilerini almaya gelen yakınlarına pencereye çıkarak el salladığı görülürken, bugün herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Sabah erken saatlerde bazı vatandaşların kendilerini almaya gelen yakınlarına pencereye çıkarak el salladığı görülürken, yurtlarda testleri negatif çıkan ve semptom göstermeyenlerin tahliye edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, bugün tahliye edilecek olan vatandaşlar için otobüslerin hazırda bekletildiği görüldü.
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Kaynak: İHA