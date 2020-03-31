Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek
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Karantina, Avrupa

Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek

Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek Yurtlarda karantinada olanların süresi bugün doluyor Karantinadakilerin yakınları yurda geldi Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14'üncü günlerine uyandı.

31.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:55
Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek

Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek

Yurtlarda karantinada olanların süresi bugün doluyor

Karantinadakilerin yakınları yurda geldi

İSTANBUL - Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14'üncü günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların kendilerini almaya gelen yakınlarına pencereye çıkarak el salladığı görülürken, bugün herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Sabah erken saatlerde bazı vatandaşların kendilerini almaya gelen yakınlarına pencereye çıkarak el salladığı görülürken, yurtlarda testleri negatif çıkan ve semptom göstermeyenlerin tahliye edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün tahliye edilecek olan vatandaşlar için otobüslerin hazırda bekletildiği görüldü.

Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek

Kaynak: İHA

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Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek
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