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Karantinada 1 haftasını dolduran Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer gün sayıyor

Karantinada 1 haftasını dolduran Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer gün sayıyor
01.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:43

BELÇİKA'dan uçakla getirilip, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alınan 328 Türk vatandaşı arasında yer alan Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer, gözetim altında tutulduğu yurttaki odasında, bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

BELÇİKA'dan uçakla getirilip, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alınan 328 Türk vatandaşı arasında yer alan Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer, gözetim altında tutulduğu yurttaki odasında, bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Kendisine sunulan spor aletleri desteğiyle çalışıp formunu koruyan Özer, "İnşallah bu 14 günü sağlıklı şekilde atlatıp çalışmalarımıza tekrardan devam edeceğiz" dedi.

Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boeing 777 tipi uçak, 21 Nisan günü Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 82'si Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 246'sı ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye götürüldü.

KALECİ BERKE, ODASINDA FORM TUTUYORGümüşhane'ye gelen kafilede yer alan Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer de, 14 günlük karantina süreci sürüyor. Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ve istekleriyle yakından ilgilenen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri; kafilede yer alan genç kaleci Berke Özer'e formunu koruyabilmesi ve zamanını değerlendirebilmesi için bisiklet, dambıl ve çeşitli spor aletleri imkanı sundu. Kendisine verilen spor aletleriyle bireysel antrenmanlar yapan Berke Özer, Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda gözetim altında kaldığı odasından antrenman görüntülerini paylaşarak, kendisine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti."HİÇBİR ŞEYDEN EKSİK KALMIYORUM"

Yurtta kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini belirten Özer, "Öncelikle bizim buraya gelmemizi sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geldikten sonra telefonla arayan ve sürekli destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yurtta kalıyoruz. Yurtta çalışan personel de her türlü yardımcı olmaya çalışıyor. Kendimi evimde gibi hissettim ve hiçbir şeyden eksik kalmıyorum. İnşallah bu 14 günü de sağlıklı bir şekilde atlatıp çalışmalarımıza tekrardan devam edeceğiz. Böyle bir ortamı beklemiyordum. Geldiğim ilk günden berri inanılmaz bir rahatlık sağladılar" dedi.

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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