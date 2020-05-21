Karantina yurtlarından vatandaşların tahliyeleri sürüyor
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Karantina yurtlarından vatandaşların tahliyeleri sürüyor

Amerika'nın New York şehrinden getirilen 195 Türk vatandaşı, Ordu'daki karantina yurdundan memleketlerine gönderildi.

Karantina yurtlarından vatandaşların tahliyeleri sürüyor
21.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:26

Amerika'nın New York şehrinden getirilen 195 Türk vatandaşı, Ordu'daki karantina yurdundan memleketlerine gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan ve ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının, karantina yurtlarından memleketlerine tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda Amerika'nın New York şehrinden getirilen Türk vatandaşları, 16 Mayıs tarihinde karantina yurduna yerleştirilmişti. Bebek, çocuk ve yetişkinlerden oluşan toplam 195 kişi memleketlerine uğurlanırken, bazı vatandaşlar ise Amerika'dan getirdikleri evcil hayvanları ile yola çıktı. Kimi vatandaşların ise özel araçları ile memleketlerine gittiği öğrenildi. Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesine memleketlerine uğurlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, karantina sürecinde kendileri ile yakından ilgilenildiğini ifade ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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