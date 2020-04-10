Karantina yurtlarında kalanlar "devletin şefkati"nden memnun
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Muğla, AFAD, Güncel

Karantina yurtlarında kalanlar "devletin şefkati"nden memnun

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanlardan duyduğu memnuniyeti çektikleri videolarla dile getirdi.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:24
Karantina yurtlarında kalanlar

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanlardan duyduğu memnuniyeti çektikleri videolarla dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında aralarında, öğrencilerin de bulunduğu 150 kişi, Bakü Havalimanı'ndan kalkan uçakla 3 Nisan'da Dalaman Havalimanı'na getirildi.

Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderilecek.

İhtiyaçları Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılananlar, tek kişilik odalarda kalıyor.

Pencerelere çıkarak şarkı söyleyen, birbirleriyle sohbet eden vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı, emeği geçenlere çektikleri videolarla teşekkür etti.

Yurtta kalanlar videoları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a ulaştırdı.

Karşılık beklemeden yapılanlar etkiledi

Yurtta eşi ve çocuklarıyla kalan Yasin Çakır, Muğla'ya gelirken ailesiyle kalacakları yeri bilmedikleri için endişeli olduklarını söyledi.

Kente gelince endişelerinin yersiz olduğunu anladıklarını vurgulayan Çakır, "Buradaki sıcak ilgi, şefkat ve hiçbir karşılık beklemeden yapılanlar, bizi duygulandırdı. Burada çok samimi bir şekilde karşılandık." dedi.

Çakır, çeşitli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra odalara yerleştiklerini, odaların kendileri gelmeden önce dezenfekte edildiğini, tertemiz olduğunu bildirdi.

Kaldıkları odaların temiz ve düzenli olması, üç öğün sıcak, sağlıklı ve hijyenik yemeklerin verilmesi, personelin mütevazı, güler yüzlü ve samimi olmasının kendilerine moral verdiğini vurgulayan Çakır, "Yurtta kalan doktorlar bizimle her gün yakından ilgileniyor. Muğla'ya gelmemiz için emek sarf eden başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu daha güzel günler geçirmelerini temenni ederim. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

"Herkes bizim için canla başla çalıştı"

Yurdun geçici sakinlerinden Mazlum Yenidünya ise Azerbaycan'da çalıştığını, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ülkeye gelirken kalacakları yerle ilgili endişeleri olduğuna değinen Yenidünya, "Nerede kalacağımız, odalarda kaç kişi kalacağımızı bilmiyorduk ancak buraya geldiğimizde tek kişilik odalarda kalmaya başlayıp, hijyen kurallarının da en üst düzeyde uygulandığını görünce çok mutlu olduk. Bizden yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlardan Onur Keskin ise Azerbaycan'da çalıştığı şirketin işi durdurduğunu, sonrasında tahliyelerinin yapıldığını söyledi.

Devlet yetkililerinin hemen kendilerine sahip çıktığına dikkati çeken Keskin, "Yurt görevlisi, sağlık, polis, AFAD ve Kızılay ekipleri bizim için canla başla çalıştı. İhtiyaçlarımız eksiksiz gideriliyor. Yapılanlara minnettarız. Sıcak ve samimi şekilde karşılandık." dedi.

Tedbirlen en üst düzeyde uygulanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da gelen vatandaşların 14 gün sürecek karantina süresi için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını kaydetti.

Misafirlerin her birinin ayrı odalarda birbirlerine temas etmeden karantina kurallarına göre barındığını belirten İlman, devletin imkanlarıyla konukların tüm ihtiyaçları karşılanırken, koronavirüs tedbirlerini en üst düzeyde uyguladıklarını bildirdi.

İlman, amaçlarının yurtlarda kalanları, karantina süresinin sonunda güvenli şekilde ailelerine kavuşturmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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