Karantina yurtlarında kalanlar: "Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız"
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Karantina yurtlarında kalanlar: "Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız"

03.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:21

Karantina yurtlarında kalanlar: "Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız" Korona virüs tedbirleri kapsamında iki ülkeden Bingöl'e tahliye operasyonuyla getirilen 271 kişi karantina yurtlarında gözlem altında tutuluyor Yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşları: "İndiğimizde...

Karantina yurtlarında kalanlar: "Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız"

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki ülkeden Bingöl'e tahliye operasyonuyla getirilen 271 kişi karantina yurtlarında gözlem altında tutuluyor

Yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşları: "İndiğimizde herkes bizi 'evinize hoş geldiniz' diye karşıladı, ben çok etkilendim ve duygulandım"

-"Nasıl olacak diye düşünürken, odama girdiğimde bütün her şeyin hazır olduğunu gördüm"

-"Tedbirler çok iyi, otel konforundayız"

-"Hiç kimse ile temas etmeden gayet sağlıklı bir şekilde organize edilmiş"

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu ile Macaristan ve Karadağ'dan Bingöl'e getirilip, devlet yurtlarında misafir edilen 271 Türk vatandaşı," Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız"diyerek yaşadıklarını anlattı.

Dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen vatandaşlar için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinesinde Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından 59 ülkeden binlerce Türk vatandaşı, tahliye operasyonu ile ülkeye getirildi. Bu kapsamda Macaristan ve Karadağ'dan Bingöl'e getirilen 271 kişi de, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mürsel Paşa ile Pir Ali yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlara, hijyenik bir ortamda ve tek kullanımlık kıyafetler giyen aşçıların hazırladığı yemekler günlük 3 öğün çeşitli meyvelerle birlikte ikram edilirken, yine görevli doktorlar tarafından her gün düzenli olarak sağlık taraması gerçekleştirilmeye başlandı.Ücretsiz internetle online eğitim alan, istedikleri kitaplar kendilerine ulaştırılan yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşları ise "Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforunda hizmet veriliyor"diyerek düşüncelerini İHA muhabirine anlattı.

"Herkes 'evinize hoş geldiniz' diye karşıladı, çok etkilendim"

İstanbul'da ikamet eden Tıp Fakültesi 6'ıncı sınıf öğrencisi Esra Aydınlı, Erasmus Değişim Programı nedeniyle Macaristan'a staj yapmaya gittiğini, salgın nedeniyle eğitiminin yarıda kesildiğini ve 2 aylık ev karantinasının ardından ülkeye döndüğünü söyledi.

Mürsel Paşa KYK yurdunda misafir edilen Aydınlı, "Erasmus değişim programı kapsamında Macaristan'a staja gittim. Var olan pandemi sebebiyle eğitimimi tamamlayamadım, okullar tatil edildi, sınırlar kapatıldı ve ben 2 ay kadar orada evde karantinada kaldım. Biletimi tahliye uçuşuyla değiştim. Diğer farklı ülkelerden getirilen vatandaşlarımızla geldim bende. İndiğimde ortam çok ilginçti. Herkes beyaz tulumlar giymiş, maskeler, gözlükler vardı. Kendimi çok tuhaf hissettim. Ateşimiz ölçüldü, eldivenlerimiz ve maskelerimiz değiştirildi havalimanında. Daha sonra otobüslerle yurtlara getirildik. İndiğimiz de herkes bizi 'evinize hoş geldiniz' diye karşıladı, ben çok etkilendim ve duygulandım. Nasıl olacak diye düşünürken, odama girdiğimde bütün her şeyin hazır olduğunu gördüm.Çok minnettarım" dedi.

Aydınlı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kadir Ekinci ile birlikte her gün kendilerine güler yüzle hizmet veren çalışanlara, sevdiklerinden uzakta görev yapan sağlıkçılara teşekkür etti.

Online eğitim alıyorlar,istedikleri kitaplar getiriliyor"

Ankara'da ikamet eden Selin Duygu Yücelen, Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak için Macaristan'a gittiğini belirterek,"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tahliye uçuşları gerçekleştirildi ve Macaristan'dan Bingöl'e getirildik. Valimiz burada bizi çok güzel bir şekilde ağırladı ve odalarımıza yerleştirildik. Burada bize internet imkanı sağlandı dizi, film veya online eğitim alarak vakit geçiriyoruz. Ayrıca kantin imkanı olduğu için verilen yemeklerin dışında ekstra taleplerimiz de yerine getiriliyor. İstediğimiz kitaplar getiriliyor ve gayet ilgililer. Hatta valimiz bazı akşamlar bize tatlı ikram ediyor" diye konuştu.

"Burada otel konforundayız"

Otel konforunda bir yurtta kaldıklarını aktaran Yücelen, "Ülkece bu süreci güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Tedbirler de burada şuan çok iyi alınmış durumda. Açıkçası gelirken biraz tedirgindim ama Bingöl Valiliği ve yurt bizi çok güzel ağırladı. Tüm tedirginliğim ortadan kalktı. Burada otel konforundayız ve memnunum"ifadelerini kullandı.

"Geldiğimiz de herşey düşünülmüştü"

Macaristan'da yaşayan bankacı Canberk Çayıroğlu'da odalarının içinde her şeyin düşünüldüğünü dile getirerek, "Devletimiz Covid-19 nedeniyle bizler için özel uçuş gerçekleştirdi ve Bingöl'e geldik. Geldiğimizde herhangi bir problem yaşanmadı ve 4 kişilik odada yalnız kalıyorum. İçinde her şey düşünülmüştü. Havlusundan çarşafına kadar tüm temizlik malzemeleri hazırdı. Günde 3 öğün yemek gayet güzel çıkıyor. Bunun dışında bir istek olursa kantinden karşılanıyor. Yine günlük olarak ateş ölçümü yapılıyor. Herhangi bir başka ihtiyaç için whatshap grubu kuruldu ve çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Hiç kimse ile temas etmeden gayet sağlıklı bir şekilde organize edilmiş burası. Teşekkür ediyorum herkese"diyerek düşüncelerini aktardı.

Karantina yurtlarında kalanlar: 'Devletimiz her şeyi düşünmüş, otel konforundayız'

Kaynak: İHA

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