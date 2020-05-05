Karantina yurtlarında devletin şefkati ve büyüklüğünü anlatan mektuplar kaldı
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Karantina yurtlarında devletin şefkati ve büyüklüğünü anlatan mektuplar kaldı

Karantina yurtlarında devletin şefkati ve büyüklüğünü anlatan mektuplar kaldı
05.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malta'dan getirilerek Kars'taki yurda yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra yurttan ayrılan bazı Türk vatandaşlarının odalarına bıraktıkları mektuplar görevlileri duygulandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malta'dan getirilerek Kars'taki yurda yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra yurttan ayrılan bazı Türk vatandaşlarının odalarına bıraktıkları mektuplar görevlileri duygulandırdı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Malta'dan tahliye edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina altında tutulan 104 kişi, bu sürenin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşların yurttan ayrılması sonrası temizlik yapan görevliler, bazı odalarda duygu dolu mektuplara rastladı.

Karantinada kalan vatandaşlardan Bahtiyar Beycan, yurttan ayrılırken odasında bıraktığı mektubunda, verilen hizmetlerden dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti çok büyük devlettir, bizi yaman ellerde bırakmadı. Devletimiz dünya çapında merhametiyle herkese elini uzattı, dünyaya insanlık, medeniyet paylaşımı gösterdi. Şunu anladım ki bir çocuk annesiz, babasız yaşar ama bayraksız, devletsiz yaşayamaz. Buradaki görevliler de sağ olsun tüm ihtiyaçlarımızı giderdi." ifadelerini kullandı.

"Devletimin insana verdiği değeri iliklerime kadar hissettim"

İstanbullu Mehmet Erdem de mektubunda, ilk kez geldiği yurttaki odasını incelerken duygulandığını anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"İndiğimizde karşımızda karantina kıyafetli bir sürü insan vardı ve yüzleri gülüyordu, bizleri kendi evlatları gibi karşılıyorlardı. Ortalık düğün yeri gibiydi, son ses memleket türküleri çalınıyordu ve şanlı bayrağımız her yerdeydi. Yüzümüz gülüyor gözlerimiz doluyordu, heyecanlı ve mutluyduk. Odama girdiğimde sıfır malzeme bırakmışlardı, ilk gördüğümde devletimizin büyüklüğünü ve insanına verdiği değeri iliklerime kadar hissetmiştim."

Trabzonlu Erkan Makul ise mektubunda Türkiye'nin vatandaşlarına fedakarca hizmet ettiğini belirterek, "Bizler burada en güzel şekilde ağırlandık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük ve güvenli olduğunu gördük. Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinden önde olduğu ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çay, kahve içerken beni hatırlayın"

Aydınlı Atila Erdinç ise çay ve kahve içerken kullandığı kendisine ait su ısıtıcısını "çay, kahve içtikçe beni hatırlayın" notuyla yurtta kalacak öğrencilere hediye etti.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlerin sorun yaşamaması için WhatsApp grubu oluşturup tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Misafirlerin Kars'tan memnuniyetle ayrıldığını anlatan Yüreğir, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar misafirlerimizden herhangi bir şikayet almadık, gittikleri yerlerde sağlıklı günler diliyoruz. Bıraktıkları mektuplarla ülkemizin ne kadar büyük, güçlü olduğunu ifade ettiler. Geldikleri ülkelerden herhangi bir ilgi görmediklerini, kendilerine sahip çıkılmadığını dile getirmişler, burada olmaktan dolayı mutluluklarını belirtmişler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorlar. Konuklarımız, arkadaşlarımızın sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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