Karantina yurtlarında 4'üncü gün Karantina yurtlarında 4'üncü gün Tüm dünyada etkisi devam eden Korona Virüs'e karşı Türkiye' getirilen vatandaşların 14 günlük karantinasında 4'üncü gün başladı.

Karantina yurtlarında 4'üncü gün

İSTANBUL - Tüm dünyada etkisi devam eden Korona Virüs'e karşı Türkiye' getirilen vatandaşların 14 günlük karantinasında 4'üncü gün başladı. Polis yurdun giriş çıkışlarında aldığı sıkı tedbir devam ediyor.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde bulunan Türk vatandaşları alınan kararla Türkiye'ye gelmek isteyenleri getirmişti. 3 bin yakın kişi Türkiye'de evlerine gitmeden önce yurtlara yerleştirilerek 14 günlük karantina altına alındı. Karantina altına alınan vatandaşların bulunduğu yurtlarda 4'üncü güne girildi. Polis ekipleri, yurda personel dışında giriş çıkış yapılmaması için tedbirlerine devam ediyor. Yurda giren personellerin tek tek kimlikleri sorularak giriş çıkış yapılmasına izin verilirken karantina da olan bazı vatandaşlar ise zaman zaman camlara çıkarak hava alıyor.

Kaynak: İHA