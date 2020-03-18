Karantina yurdundaki tanıdıklarına erzak getirmeye devam ediyorlar Karantina yurdundaki tanıdıklarına erzak getirmeye devam ediyorlar Karantina yurdu ve çevresi dezenfekte edildi Karantinadaki kişilerin eşyaları özel izin ve tek tek kontrol edilerek içeri alındı Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından...

Karantina yurdundaki tanıdıklarına erzak getirmeye devam ediyorlar

Karantina yurdu ve çevresi dezenfekte edildi

Karantinadaki kişilerin eşyaları özel izin ve tek tek kontrol edilerek içeri alındı

İSTANBUL - Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından getirilen kişisel bakım ürünleri polis nezaretinde kontrol edilerek içeri alındı. Yurt ve çevresi özel olarak getirilen dezenfekte aracı ile ilaçlandı. Yakınıyla yurdun camından konuşan bir kadının ise duygulandığı görüldü.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarının Başakşehir Kanuni Süleyman Yurt'undaki karantinası devam ediyor. 535 kişinin kaldığı yurtta kalanlar için vatandaşları da temel ihtiyaçlarını getirdi. Temel ihtiyaçlar verilen izinle birlikte kapıdaki polisler tarafından tek tek aranarak içeriye alındı. İçeri alınan ürünler arasında kişisel bakım ürünleri, ilaç çocuk maması olduğu öğrenildi. İçeriye sokulması yasak ürünlerin ise sıfır ambalajı olmayan ürünler olduğu söylenildi. Karantina yurdu ve çevresi Başakşehir Belediyesi'ne ait araçlarla ile dezenfekte edildi.

Karantinadaki bir yakınına kişisel malzemelerini getiren vatandaş ise, " Kıyafetleri eksikti onu getirdim ilacı bitmek üzereydi onu getirdi. Elzem ihtiyaçları alıyorlar. Kontrol ederek alıyorlar. Bebek maması, ilaç, kıyafet gibi şeyleri alıyorlar. Belçika'dan gelmişti öğrenci kızını bırakıp" dedi.

Karantina yurdunda duygusal anlar

Karantina yurdunda kalan bir kadın ise yurdun camından yakınına seslendi. Dışarıdaki yakınıyla konuşan kadının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İHA