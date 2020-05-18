Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı
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Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı

Ordu'daki karantina yurdunda kalan vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen hediyeler dağıtıldı.

Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı
18.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:39

Ordu'daki karantina yurdunda kalan vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen hediyeler dağıtıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mayıs tarihide Amerika'nın New York şehrinden vatandaşların karantina süreçleri sürüyor. Ordu'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitap, spor malzemesi ve oyuncakların dağıtımı yapıldı. Yurttaki görevliler tarafından ulaştırılan hediyelerin yanı sıra vatandaşlara çikolata ve fındık da verildi.

Yurtta kalanlar da memnuniyetlerini dile getirerek, ilgililere ve yurt görevlilerine teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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