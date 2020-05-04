Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun
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Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun

Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun
04.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:04

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Manisa'da Yunus Emre Öğrenci Yurdunda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, beklentilerinin üzerinde bir ilgi ve samimiyetle karşılaştıklarını belirterek, sürenin uzatılması halinde buna...

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Manisa'da Yunus Emre Öğrenci Yurdunda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, beklentilerinin üzerinde bir ilgi ve samimiyetle karşılaştıklarını belirterek, sürenin uzatılması halinde buna itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Hava yoluyla 22 Nisan'da Ukrayna'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirilen 299 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor.

Karantina boyunca dört kişilik odalarda yalnız kalarak kendilerini izole eden vatandaşlara, ramazan nedeniyle iftar ve sahurda yemek hizmeti sunuluyor.

Sağlık ekiplerinin düzenli olarak ateşlerini ölçtüğü vatandaşların yurtta keyifli vakit geçirmeleri için "davullu sahur", pamuk şeker ve şerbet ikramı gibi ramazan gelenekleri de yaşatılıyor.

Aile, arkadaş ve sosyal çevreden uzak bir şekilde 14 gün kendileriyle baş başa kalan vatandaşlar, "zaman nasıl geçecek kaygısıyla" yerleştikleri yurtta büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, karantina süresinin uzatılması halinde bundan şikayet etmeyeceklerini söyledi.

"Tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüş"

Öğrenci Nur Cemre Kaymak, yurttaki herkesin çok ilgili olduğunu ifade ederek, "En önemlisi gecenin 3'ü sabahın 5'i demeden her türlü isteğimizde yanımızda oluyorlar. Kimse şu anda içinde bulunduğumuz duruma kötü diyemez. Buranın kötü olduğunu düşünmeyin, burası harika bir yer. 14 gün daha kal deseler kalabilirim." dedi.

Evinden daha konforlu bir ortamla karşılaştığını dile getiren Kaymak, şöyle konuştu:

"Hiçbir baskı ve stres hissetmeden günlerimiz geçiyor. Markete gitmeme bile gerek yok, sipariş verdiğim zaman getiriyorlar. Buradan Muradiye yerleşkesindeki tüm görevlilere teşekkür ediyorum, bize gerçekten bir aile sıcaklığı verdiler. Hepimiz daha ikinci günden samimi olduk. Bu bizim için çok önemliydi çünkü zaten aileden uzak bir yerde okuyoruz. Bu yüzden kendimizi birine yakın hissetmek bize çok daha pozitif hissettiriyor. Odalar çok temiz ve çok güzel hazırlanmış, tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüş."

Elif Karakuş da yurttaki karantina sürelerinin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Her şey çok iyi, hiçbir sorun yok, bence bir ay daha uzatılabilir." ifadesini kullandı.

"Buraya geldik ya ne mutlu bize"

Süheyl Kondal ise karantinaya alınırken en başta endişelendiklerini kaydederek, "Gelirken bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum, yemekler ve bakım çok güzel. En başta '14 gün nasıl geçecek' diyorduk, şimdi 'keşke uzatsak' diyoruz." diye konuştu.

Törehan Okul da Ukrayna'da da öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, "Ukrayna'daki yaşam standartlarımın üzerinde bir yere geldik. Karşılaştırınca ülkemizin öğrencilerine, insanına ne kadar değer verdiğini gördüm. Bu benim için çok gurur verici. Allah devletimizden razı olsun." açıklamasını yaptı.

Ercan Kılınç ise "Ülkeme geldim ya kuru ekmeğe ve suya razıyım. Orada sağlık sıfır, test hiç yok. Kendi vatandaşlarına bile 'git bir ay sonra gel' diyorlar. Biz buraya geldik ya ne mutlu bize." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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