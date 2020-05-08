Karantina yurdunda kalan öğretmenden "Paşa helvalı" teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina yurdunda kalan öğretmenden "Paşa helvalı" teşekkür

Karantina yurdunda kalan öğretmenden
08.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur'da kaldığı öğrenci yurdundaki gözetim süresi tamamlanan öğretmen Adil Koşar, kendisiyle ilgilenenlere memleketinden "Paşa helvası" göndererek teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur'da kaldığı öğrenci yurdundaki gözetim süresi tamamlanan öğretmen Adil Koşar, kendisiyle ilgilenenlere memleketinden "Paşa helvası" göndererek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilenlerle, yurt görevlileri ve diğer yetkililer arasında dostluk bağı kuruluyor.

Gözetim altındaki süresi tamamlanınca memleketlerine dönenler, kendileriyle ilgilenenleri unutmuyor, hediyeler gönderiyor. Kuveyt'ten getirildikten sonra Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda kalan 45 yaşındaki öğretmen Adil Koşar da memleketi Kütahya'ya dönünce kendisiyle ilgilenenlerle iletişimini koparmadı.

Koşar, sağlık sorunlarıyla ilgilenen 112 Acil Servis görevlisi Bahattin Güner ve yurt müdürü Mustafa Özçelik'e memleketinin meşhur "Paşa helvası"nı gönderdi.

Kargoyla gelen helvayı yurttakilere dağıtan Özçelik ve Güner, telefonla aradıkları Koşar'a hediyeden dolayı teşekkür etti.

"Bize her zaman çok kibar davrandılar"

Öğretmen Adil Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtta kaldığı günleri unutamadığını, çok iyi ağırlandıklarını belirtti.

Yurttan davul zurnayla uğurlandıklarını anlatan Koşar, "Arkadaşlar çok yardımcı oldular, kendimizi evimizde gibi hissettik, sağ olsun, var olsunlar. Hepsi güler yüzlü insanlardı, organizasyonları çok iyiydi. Bize her zaman çok kibar davrandılar. Bu kibarlığa ben de bizim memleketin ramazanda meşhur helvasını göndererek karşılık vermek istedim. Bitince yine isterlerse yine yollarız." diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinden dostluklar kurduk"

Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik de Kuveyt'ten getirilen vatandaşları 14 günlük gözetim süresi dolduktan sonra geçen hafta evlerine uğurladıklarını söyledi.

Vatandaşları yurtta kaldıkları süre boyunca rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Özçelik, misafirlerin güzel anılarla yurttan ayrıldığını belirtti.

Özçelik, "Memleketlerine gittiklerinde bile bizi unutmuyor, oralardan hediye gönderiyorlar. Güzel duygular yaşıyoruz. Mutlu oluyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin her yerinden, birçok ülkeden dostluklar kurduk. Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan razı olsun. Biz onların talimatlarıyla bu hizmeti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanı Bahattin Güner de unutulmadıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haberler
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Sibel Can Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sergen Yalçın Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Karantina yurdunda kalan öğretmenden "Paşa helvalı" teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:05:07. #1.14#
title