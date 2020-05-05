Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi
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Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi

Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi
05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:45

Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdiSİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan İrem Özyiğit, koridorda kontrbasla mini konser verdi.

Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan İrem Özyiğit, koridorda kontrbasla mini konser verdi. Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor. Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Özyiğit, konser verdi. Özyiğit, odasının önünde koridorda verdiği mini konser ile karantinadaki vatandaşlara klasik müzik keyfi yaşattı. Karantinadaki vatandaşlarda alkışlarla Özyiğit'e destek verdi.

Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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