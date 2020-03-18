Karantina yurdunda duygu dolu anlar
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Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, Karantina, Polis, Güncel

Karantina yurdunda duygu dolu anlar

Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından getirilen kişisel bakım ürünleri polis nezaretinde kontrol edilerek içeri alındı.

18.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:37
Karantina yurdunda duygu dolu anlar

Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada kalanlar için yakınları tarafından getirilen kişisel bakım ürünleri polis nezaretinde kontrol edilerek içeri alındı. Yurt ve çevresi özel olarak getirilen dezenfekte aracı ile ilaçlandı. Yakınıyla yurdun camından konuşan bir kadının ise duygulandığı görüldü.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarının Başakşehir Kanuni Süleyman Yurt'undaki karantinası devam ediyor. 535 kişilik yurtta kalanlar için yakınları da temel ihtiyaç maddelerini getirdi. Verilen izinle birlikte kapıdaki polisler tarafından Temel ihtiyaçlar tek tek kontrol edilerek içeriye alındı. İçeri alınan ürünler arasında kişisel bakım ürünleri, ilaç çocuk maması olduğu öğrenildi. İçeriye sokulması yasak ürünlerin ise sıfır ambalajı olmayan ürünler olduğu söylenildi. Karantina yurdu ve çevresi Başakşehir Belediyesi'ne ait araçlarla ile dezenfekte edildi.

Karantinadaki bir yakınına kişisel malzemelerini getiren vatandaş ise, "Kıyafetleri eksikti onu getirdim ilacı bitmek üzereydi onu getirdim. Elzem ihtiyaçları alıyorlar. Kontrol ederek alıyorlar. Bebek maması, ilaç, kıyafet gibi şeyleri alıyorlar. Belçika'dan gelmişti öğrenci kızını bırakıp" dedi.

Karantina yurdunda duygusal anlar

Karantina yurdunda kalan bir kadın ise yurdun camından yakınına seslendi. Dışarıdaki yakınıyla konuşan kadının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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