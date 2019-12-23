Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi

23.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:51

RUAM hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı

81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu. Karar sonrası atların ahıra çekildiği, karantina uygulanacağı belirtilmişti. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada Adalar'da bulunan başıboş hayvanların sahiplerine de para cezası kesileceği açıklanmıştı. Bugün öğle saatlerinde Büyükada'da şehir merkezine yakın bir noktada ormanlık alanda bekleyen 6 at görüntülendi. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA

- İstanbul