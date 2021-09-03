Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı
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Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, karantina süresinin bitmesine saatler kala sokağa çıkan Yakup Özen, polisin HES kodu denetimde yakalandı.

KIRIKKALE'de, karantina süresinin bitmesine saatler kala sokağa çıkan Yakup Özen, polisin HES kodu denetimde yakalandı. Özen, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aksam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarında şok denetimi yaptı. Durdurulan sürücüler ile yolcuların HES kodu ve GBT sorguları yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde Yakup Özen isimli sürücünün HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Özen, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. Ayrıca Özen'in karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği belirlendi.


Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı
Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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