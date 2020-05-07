Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi
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Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi

Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi
07.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:41

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye getirilen ve Kastamonu'daki KYK Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 180 Türk vatandaşı memleketine gönderildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye getirilen ve Kastamonu'daki KYK Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 180 Türk vatandaşı memleketine gönderildi. Karantina sürecini tamamlayıp memleketlerine gönderilenlere ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

Çin'den tüm Dünya'ya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve Kastamonu'daki KYK Rabia Gülnuş Yurdu'na yerleştirilen 180 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini tamamladı. Karantinadan çıkan vatandaşların bugün sabah saatlerinde tahliye işlemleri başladı. Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla memleketlerine dönerken, bazı vatandaşlar ise yoğun güvenlik önlemleri alınarak otobüslerle memleketlerine dönmek üzere Kastamonu'dan ayrıldı.

Karantina süresi tamamlanıp yurttan ayrılan vatandaşlara Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı. Ayrıca yurtta kalanların anısına bahçede hazırlanan alana karantinadan çıkan bazı vatandaşlar hatıra olarak fidan dikti.

"Karantina sürecini tamamlayan misafirlerimize fidan dağıtıyoruz"

14 günlük karantina sürecini tamamlayanlara fidan dağıttıklarını belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü, "Rusya'dan gelen misafirlerimize günün anısına bir fidan armağan ediyoruz. İsteyenler yaşadıkları yere kadar fidanları götürebilir, isteyen ise burada hatıra olarak fidan dikebilir. Şu ana kadar iki arkadaşımız çıkış yaptılar. Onların burada anıları olması sebebiyle birlikte buraya fidanlarını diktik. Bundan sonrada çıkacak tüm misafirlerimize fidan dağıtacağız" dedi.

"Kastamonu'dan bir hatıra olsun düşüncesiyle misafirlerimize fidan hediye ettik"

Rusya'dan gelen vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin tamamlandığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da, "Pandemi sürecinde yurt dışından gelen misafirlerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda Kastamonu'da 14 gün boyunca misafir ettik. Kastamonu'ya Amerika'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan Türk vatandaşları geldi. 14 günlük karantina sürecinde AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ortak hareket ettiler. Burada Rusya'dan gelen misafirlerimizin 14 günlük karantina süreci tamamlandı. Bu noktada biz Kastamonu'da, karantina sürecini tamamlayan misafirlerimize Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortaklaşa hazırladıkları tüm Türkiye genelinde bir etkinlik tertip ettiler. Grek burada bir fidanları olsun gerekse gittikleri yerde Kastamonu'dan bir hatıra olsun düşüncesiyle karantinada kalan vatandaşlarımıza fidan dağıtıyoruz. Bugün bizde burada Orman Bölge Müdürümüz ile birlikte misafirlerimizle hem fidanların dikimini yaptık hem de misafirlerimize fidanlarını dağıttık. Bu süreci en güvenli, en sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir şekilde dolaşabilmek adına güzel hatıralar bırakacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Sibirya'dan itibaren büyükelçiliğimiz bizleri takip etti"

Rusya'dan Ankara'da ikamet eden ailesinin yanına dönen Mariana Erdem ise, 14 gün boyunca karantinada kaldığını belirterek, "Çok memnun kaldım. Arkadaşlar bizleri çok güzel ağırladı. Ayrıca Moskova'daki Türk büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel organize ettiler. Ben Sibirya'dan geliyorum. Oradan itibaren beni takip ettiler. Burada bizlere çok güzel baktılar. Bütün isteklerimizi yerine getirdiler, sağlık sorunlarımızla ilgilendiler. Benim hiçbir şikayetim yok" dedi.

"Karantina sürecimiz iyi geçti, bizlere iyi baktılar"

Rusya'da çalışan ve korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönen Ömer Faruk Kaymakçı da, "Ben, Moskova'dan geldim. Karantina sürecimiz burada iyi geçti. Allah'a şükür sıkıntımız olmadı. Burada bizlere iyi baktılar. Ben, Moskova'da çalışıyordum. Korona virüs çıktıktan sonra geri dönmek zorunda kaldım. Buraya kendi isteğimle geldim. Geldiğimiz içinde Allah'a şükür, iyiyiz" diye konuştu.

"Daha iyi sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye döndüm"

Rusya'da eğitim gören ve pandemi süreci başladıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Can Demir ise, şöyle konuştu: "14 günlük karantina sürecimiz tamamlandı ve evlerimize gidiyoruz. Bizlerle yakından ilgilenen KYK Yurduna, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu İl Müdürlüğüne herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karantina süreci geçirdik. Herkesten Allah razı olsun. Her şeyimiz yerine getirildi, hiçbir eksikliğimiz olmadı. Rusya'da okulların tatil olmasıyla Türkiye'ye döndüm. Rusya'da bir hastalığa kapılsam ülkemizde gördüğüm sağlık fırsatını orada göremeyeceğim. Çünkü ne olursa olsun yabancı bir vatandaşım. Bana kendi vatandaşı gibi davranmayacak. Hem burada daha iyi şartlarda korona süreci yaşandığı için Türkiye'ye geldim. İyi ki de geldim" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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