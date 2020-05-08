Karantina süresini tamamlayan Zeynep'ten sağlık çalışanına teşekkür
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Karantina süresini tamamlayan Zeynep'ten sağlık çalışanına teşekkür

Karantina süresini tamamlayan Zeynep'ten sağlık çalışanına teşekkür
08.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:36

FRANSA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 288 kişinin İzmit'teki karantina süresi tamamlandı.

FRANSA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 288 kişinin İzmit'teki karantina süresi tamamlandı. Ailesiyle birlikte karantinada bulunan 5 yaşındaki Zeynep Atcı, süreç boyunca kendileriyle ilgilenen sağlık ve yurt personeline yazdığı mektup ve çizdiği resimlerle teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilen 288 Türk vatandaşının İzmit'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süresi tamamlandı. 14 gün boyunca yapılan kontroller ve testleri negatif çıkan kişiler, kendileri için belirlenen 14 özel otobüsle memleketlerine gitmek üzere yola çıktı. Sabah saatlerinde yapılan son kontrollerinin ardından 288 kişinin, AFAD ekiplerinin organize ettiği 14 otobüs ile Türkiye'nin 39 farklı iline ulaşımları sağlanacak.

14 gün boyunca ailesiyle beraber yurtlarda karantinada bulunan 5 yaşındaki Zeynep Atcı, karantina süresi boyunca kendileriyle ilgilenenlere, yurtta kaldığı sürede annesinin yardımıyla yazdığı mektup ve çizdiği resimlerle teşekkür etti. Zeynep isimli sağlık personeline yazdığı mektupta karantina süresinde kendileriyle ilgilenenlere teşekkürlerini ileten Zeynep, "Kocaeli'de kaldığımız 14 günlük sürede bize gösterdiğiniz ilgiden ve ev sahipliğinden dolayı sana ve bu yurtta çalışan bütün ağabeylerime, ablalarıma ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Zeynep Atcı'nın babası Mahmut Atcı, yurtlardaki karantina süresinin kendileri için iyi geçtiğini ifade ederek, "Ramazan ayına denk geldiği için de Türkiye'de olmaktan çok memnun olduk. Yurtlarda ilgi ve alaka çok güzeldi. Yemekler iftar ve sahur vakitlerinde beklediğimizden çok daha iyiydi. Her şey için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik, hiç yabancılık çekmedik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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