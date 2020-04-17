Karantina süresini tamamlayan 151 kişi memleketlerine gönderildi Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen ve Muğla'daki KYK Milli Piyango Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 151 Türk vatandaşı memleketine gönderildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen ve Muğla'daki KYK Milli Piyango Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 151 Türk vatandaşı memleketine gönderildi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ve Muğla'da KYK Milli Piyango Yurdu'na yerleştirilen 151 Türk vatandaşı 14 günlük karantina süresini tamamladı. Karantinadan çıkan vatandaşların bugün sabah saatlerinde tahliye işlemleri başladı. 8 vatandaş özel araçlarıyla, 143 kişi ise yoğun güvenlik önlemleri alınarak otobüslerle memleketlerine dönmek üzere Muğla'dan ayrıldı.

Tahliye olan vatandaşlardan Ömer Burcu, "14 gündür karantinadayız. Burada kaldığımız süre zarfında herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Herhangi bir sıkıntı çekilmedi. Ne istenirse personel tarafından anında getirildi. Evimizdeki gibi rahat olduk. Şimdi yola çıktık. Evimize Düzce'ye gideceğiz. Aynı şekilde 14 gün evimizde de karantinada kalmamız gerekiyor ve kalacağız. Burada çalışan herkesin eline koluna sağlık, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Yurtlara ilk giren çocuklu aile de 14 gün boyunca kendileriyle ilgilenen personele teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA