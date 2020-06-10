Karantina süresince evlerdeki aydınlatma nasıl olmalı
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Karantina süresince evlerdeki aydınlatma nasıl olmalı

Karantina süresince evlerdeki aydınlatma nasıl olmalı Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından önemli açıklamalar Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olan ve aydınlatma sektöründe adeta marka haline gelen Çiğdem Yangel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan korona...

10.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:48

Karantina süresince evlerdeki aydınlatma nasıl olmalı

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından önemli açıklamalar

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olan ve aydınlatma sektöründe adeta marka haline gelen Çiğdem Yangel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde geçirilen karantina sürecinde evlerde yapılacak olan aydınlatmanın önemine değindi.

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olan ve birçok ünlü firmanın tüm aydınlatma tasarımlarının yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimlerin ev ve yazlığının aydınlatma tasarımlarını yapan Çiğdem Yangel, aydınlatma sektöründe adeta marka haline geldi. Çiğdem Yangel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde geçirilen karantina sürecinde evlerde yapılacak olan aydınlatmanın önemine değindi.

Evlerde aydınlatmaların eksik olduğunun altını çizen Çiğdem Yangel, "Yaklaşık 12 yıldır kendi esnaflığımı yapıyorum. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek aydınlatma kadın tasarımcısıyım. Bu mesleğe 2002 yılında atıldım. Daha sonra kendi firmamı kurdum. Aslında daha çok bol vaktim olduğu için değişik kreasyonlar çıkartma fırsatım oldu. Pandemi sürecinde evde oturduğumdan dolayı çizimlerimi daha kuvvetlendirdim. Bu arada müşterilerle iletişim ve istişarelerimiz daha iyi oldu. Evlerindeki eksikliği hissettiler. Aydınlatma gerçekten evlerimizde çok dolu dolu ve çok güzel yerler alıyormuş ki sürekli bana geri dönüşler sağlandı. Pandemide şöyle bir slogan ürettik, evde en eksik kısım aydınlatma bunu anladık. Üretimde kamera önünde ben varım ama kamera arkasında gerçekten çok kuvvetli bir kadromuz var. Eşim üretimin başında" dedi.

Pandemi süresince çok güzel dönüşler aldığını kaydeden Çiğdem Yangel, "Sağlık çalışanlarına da yapmış olduğumuz ilk haberle çok güzel dönüşler aldık. Yaklaşık 5 doktorumuzun ve 15 hemşiremizin de evlerini aydınlattık bu süreçte. Fiyatların sadece %70 maliyetine. Mimari tasarımlarda evlerinin renklerine ve ölçülerine göre ürünler tasarlıyoruz. Onların bir projeleri var. Ama istedikleri ürün o alanı aydınlatmayacak gibiyse çünkü bunun bir matematiği var 30 metre kareye kaç santimetre kare çapında aydınlatma kullanabiliriz diye. Onları ben yönlendiriyorum. Evet siz güzel bir ürün seçmişsiniz ama bu ürün aydınlatmaz. Matematikle çarptığımız zaman aydınlatabilecek bir ürün kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinden normal hayata geçene kadar bazı sıkıntılar da yaşadığını ifade eden Çiğdem Yangel," Farklı bir şeyler var aslında pandemi sürecindeyiz çok sıkıntılar yaşadık. Kısıtlı çalıştık. Evde de çok boş olduğumuz süreç içerisinde pandemiden sonra evet normal hayat başlıyor normalleşme süreci var ve çok daha aydınlatan güneş gibi doğan üç tane tasarımım çıkacak bu arada. Birkaç haberle ve Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olduğumu duyan ülkeler var. Pandemi süreci geçtikten sonra şuan çok bekleyen kargomuz var. Gerçekten talep var. O yüzden yurt dışına gerçekten çok daha iyi tasarımlar çıkaracağım diye düşünüyorum. Türk kadınının nasıl bir ihracat ithalat yaptığını görmelerini istiyorum. Önceden tasarlayıp çizerek ana sayfamda post olarak paylaşıyordum. Emeğe saygı olmadığı için bu ürünlerim hep çalındı. Artık öyle düşünmüyorum. Direk kafamda ne oluşuyorsa eşime söylüyorum, ürettiriyorum. Birbirimizle istişare ediyoruz. ve başkasıyla ortak çalışmayı düşünmüyorum. Kadromuz yeterince aile şirketi zaten. Kuzenim de dahil oldu. Güçlüyüz, kendi aramızda ihracat yapmayı düşünüyoruz. Normalleşme sürecinde gayet güzel başarılı bir kitleye sahip olduk. Bu süreçte ben insanlara korona virüse karşı inat indirimler yaptığım için bence insanların gönlünü kazandım. Beni bir kadın olarak çok destekliyorlar" şeklinde konuştu.

Karantina süresince evlerdeki aydınlatma nasıl olmalı

Kaynak: İHA

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