Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
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Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
02.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirildikleri Van'da karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirildikleri Van'da karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kazakistan'dan getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 73 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkış işlemleri yapılan vatandaşlara, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar hediye edildi.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 73 kişi, dezenfekte işlemlerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Konaklamaları, yeme ve içmeleri dahil tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan 73 kişinin karantina sürecinin tamamlandığını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Temizlik ihtiyaçlarını AFAD, yurdun güvenliği ve yemeklerin sunumunu Kredi ve Yurtlar Kurumu karşıladı. Yine yemek ücretlerini Kızılay karşılıyor. Çok memnuniyet verici bir süreç oldu. Yurtta kalan vatandaşlarımızın doğum günlerini kutladık. Canlı müzik etkinlikleri düzenledik. Yakından ilgilendik. Bir sorun olmadan tahliyelerini gerçekleştirdik.Gidecekleri yerlerde karantina sürecine riayet etmelerini anlattık."

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlardan Süleyman Altun da "Allah vatanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan çok razı olsun. Başka ülkeleri görmeden kendi ülkenin kıymetini kimse anlayamaz. Bunu bir kez daha burada öğrendik. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı." dedi.

Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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